Банк ВТБ требует обанкротить донского экс-замгубернатора Виталия Кушнарева и его жену

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлениями о признании банкротами бывшего заместителя губернатора региона Виталия Кушнарева и его жены Оксаны Кушнаревой. Оба дела зарегистрированы в картотеке суда 1 октября.

К каждому из супругов банк предъявил требования на одинаковую сумму — 37,6 млн руб.

В ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Виталия Кушнарева виновным в получении взятки и хранении оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и 475 млн руб. штрафа. По версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по строительству автодорог на территории региона, а также их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников.

Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске дома у бывшего министра нашли пистолет марки Colt и патроны к нему. Оружие и боеприпасы хранились без соответствующего разрешения.

В декабре 2025 года сообщалось, что приговор Виталию Кушнареву не был обжалован и вступил в законную силу.

Подробнее о деле Виталия Кушнарева читайте в тексте «Взятка с пистолетом».

Мария Хоперская