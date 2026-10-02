Против владельцев ростовского завода 10-ГПЗ возбуждено новое уголовное дело

В Ростовской области возбудили четвертое уголовное дело в отношении Алексея Кулешова, Людмилы Кулешовой и Романа Волкова — владельцев ООО «ГПЗ 2 Тверь», ОАО «ОК-Лоза» (г. Сергиев-Посад) и Ростовского ООО «10 ГПЗ». Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, с ноября 2020 года производство и сбыт номенклатуры подшипников тверского завода осуществлялось предприятием в Сергиевом-Посаде. Фактические владельцы давали подчиненным указания вносить в расчетно-калькуляционные материалы ООО «ГПЗ 2 Тверь» сведения с необоснованно завышенной себестоимости изготовления подшипников для поставки в рамках государственного оборонного заказа.

«В результате указанных действий фигурантами были похищены средства, принадлежащие государству в лице государственных заказчиков государственного оборонного заказа, на общую сумму свыше 4 млрд руб», — пояснили в органах.

На сегодня ущерб от деятельности фигурантам по всем предприятиям оценивается уже в 6,5 млрд руб. Ранее апелляция утвердила решение суда по иску Генпрокуратуры об изъятии у собственников активов в доход государства на 200 млрд руб.

По информации правоохранителей, Алексей Кулешов — бывший замруководителя Росстандарта России — организовал передачу взятки начальнику управления Минпромторга Валентину Цупруну, задержанному в июне этого года, для утверждения расчетов Кулешовых по себестоимости подшипников.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что генеральный директор подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» в Ростове-На-Дону Александр Дьяченко признан виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб.

Константин Соловьев