В Петербурге зарплаты метростроителей доходят до 220 тыс. рублей

Метростроители в Петербурге могут получать до 220 тыс. рублей в месяц — такие зарплаты предлагают проходчикам при вахтовом формате работы. В обычном режиме им готовы платить до 210 тыс. рублей, пишет РИА Недвижимость. Зарплаты других рабочих специальностей в отрасли составляют 100-160 тыс. рублей, инженерно-технических специалистов — 120-180 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее востребованы проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики

Фото: Пресс-служба Смольного Наиболее востребованы проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики

Фото: Пресс-служба Смольного

Спрос на специалистов в строительстве метро остается высоким, а отрасль испытывает дефицит кадров. «Во многом это связано не только с масштабными программами строительства и расширения метро в Москве, Петербурге, Новосибирске, Красноярске, но и с кросс-отраслевой конкуренцией на технические и инженерные кадры»,— сказала эксперт московского кадрового центра «Профессии будущего» Мария Васильева, ее слова приводит РИА Недвижимость.

По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга, наиболее востребованы проходчики, горные мастера, электромонтажники, механики и бетонщики. В Москве, по данным кадрового центра «Профессии будущего», отдельные специалисты могут получать больше: сварщикам предлагают до 300 тыс. рублей, электромонтажникам — до 250 тыс., инженерам-проектировщикам тоннелей — до 280 тыс. рублей в месяц.

Карина Дроздецкая