Антициклон принесет в Петербург тепло до +16 градусов

В Петербурге 2 октября ожидаются переменная облачность и сухая погода, температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов. Погодные условия будет определять северная периферия антициклона, который медленно смещается на юг, сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В субботу, 3 октября, дождей также не ожидается. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днем — +14…+16 градусов.

Карина Дроздецкая