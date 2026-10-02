Антициклон принесет в Петербург тепло до +16 градусов
В Петербурге 2 октября ожидаются переменная облачность и сухая погода, температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов. Погодные условия будет определять северная периферия антициклона, который медленно смещается на юг, сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
В Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.
В субботу, 3 октября, дождей также не ожидается. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днем — +14…+16 градусов.