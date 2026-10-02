В Ярославле 7 октября прозвучат сирены
В Ярославле 7 октября с 10:00 до 12:00 пройдет плановая проверка системы оповещения населения, сообщила мэрия города.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В рамках проверки специалисты протестируют работу сирен и громкоговорителей. Жители могут услышать сигнал «Внимание всем!», после которого по радио, телевидению и другим каналам передадут сообщение о проверке готовности системы оповещения.
В мэрии предупредили, что во время проверки на короткое время могут прерываться теле- и радиопередачи. Проверка носит технический характер.