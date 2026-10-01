Осужденные из Ленобласти пожаловались на изъятие книг из колоний

Осужденные из Ленинградской области начали жаловаться на изъятие книг из библиотек исправительных учреждений. Об этом 1 октября сообщила правозащитница, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«В Ленинградской области осужденные стали массово жаловаться на изъятие книг в колониях. <...>Им говорят, что книги вывозят для уничтожения. У меня уже несколько таких обращений. Переслала часть уполномоченному по правам человека, готовлю запрос в прокуратуру»,— написала госпожа Меркачева в соцсетях.

По словам правозащитницы, поступившие обращения касаются изъятия из библиотек книг по саморазвитию и психологии, а также произведений иностранных авторов.

Ева Меркачева отметила, что намерена направить запрос в прокуратуру для проверки информации об изъятии литературы. Часть обращений она уже передала уполномоченному по правам человека.

Матвей Николаев