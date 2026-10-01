В Ленобласти задержали мужчину, ранившего четырех человек в общежитии

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на четырех человек в общежитии. После происшествия он попытался скрыться на автомобиле, а затем спрятался в лесу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии в деревне Вистино были ранены четыре постояльца. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным МВД, после нападения мужчина завладел ключами от автомобиля одного из потерпевших и уехал с места происшествия. Однако вскоре машина съехала в кювет, после чего подозреваемый попытался спрятаться в лесополосе.

«Полицейские установили, что нападавший завладел ключами от автомобиля одного из пострадавших и скрылся на нем с места происшествия. Однако далеко уехать он не смог — машина съехала в кювет. Тогда фигурант попытался спрятаться в лесополосе. В ходе розыскных мероприятий мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции. В его руках был нож. Сотрудники полиции произвели несколько выстрелов вверх, после чего подозреваемый был задержан»,— рассказала Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 111 и ст. 318 УК РФ.

Матвей Николаев