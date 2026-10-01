Музыкально-гастрономический фестиваль, кино и спектакли

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут посмотреть спектакли и кино, а также посетить музыкально-гастрономический фестиваль и стать участниками арт-встречи. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке 3 октября в 17:00 состоится премьера спектакля «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

В городском дворце культуры Новороссийска 3 октября в 19:00 покажут комедию «Забавные происшествия». «Постановка режиссера Романа Пожидаева по мотивам рассказов советского писателя и драматурга Михаила Зощенко – это калейдоскоп ярких, духоподъемных и полных доброго юмора и надежд историй. Две лавочки, четыре актера и пять рассказов — такая, казалось бы, незатейливая обстановка, способна на время полностью погрузить зрителя в атмосферу добра, радости и позитивных эмоций»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — 600 руб. (12+)

На сцене Городского театра Новороссийска в субботу в 19:00 — драма «Дом Бернарды Альбы». Счастье дочерей для Бернарды на первом месте. Безмерно их любя и по-своему заботясь об их будущем, мать, сама того не осознавая, разрушает жизни дочерей. Может ли материнская любовь привести к трагедии?.. Где грань между беззаветной преданность семейным ценностям и мнением общества?..

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В некоторых кинотеатрах города покажут новую российскую комедию «Без оглядки». После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого «убийства».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

В кинотеатрах продолжается прокат европейского боевика «Флорист» с Деннисом Куэйдом и Жаном Рено в главных ролях. Тихий садовод, ведущий тайную жизнь наемного убийцы, обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой, когда он заводит неожиданную дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

Со 2 по 4 октября с 12:00 в Абрау-Дюрсо пройдет второй музыкально-гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Гостей ждут кулинарные мастер-классы, концерты и пр. В пятницу мероприятие смогут посетить все желающие, в выходные – обладатели билетов. Главными музыкальными хедлайнерами фестиваля станут белорусский инди-поп дуэт Nemiga и музыкальная инди-группа из Москвы Pompeya, исполняющая песни на английском языке.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

3 октября в 16:00 в кафе «Лесная веранда» в Абрау-Дюрсо пройдет арт-встреча «Мистики Российской империи» с виноделом Алексеем Чернегой и искусствоведом Еленой Чачиминой. Также участники мероприятия самостоятельно приготовят глинтвейн.

Стоимость билетов — от 6500 руб. (18+)

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