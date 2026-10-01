Беспрозванных попросил Патрушева поддержать субсидии на морские и авиаперевозки в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил помощника президента России Николая Патрушева поддержать регион в вопросе субсидирования морских и авиаперевозок. Об этом глава региона заявил 1 октября на встрече с господином Патрушевым в рамках Первого международного форума портовых городов в Светлогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспрозванных предложил сохранить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Беспрозванных предложил сохранить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам губернатора, государство уже компенсирует перевозчикам часть затрат на морские перевозки. Губернатор отметил, что эта мера важна для региона, поскольку влияет на стоимость товаров и услуг для жителей.

«На сегодняшний день по поручению президента субсидируются морские перевозки нашим перевозчикам, компенсируется часть затрат на их перевозки. Это очень важно и жизненно необходимо для нашего региона. Почему? Потому что влияет на стоимость товаров и услуг для наших жителей»,— сказал господин Беспрозванных.

Губернатор добавил, что необходимые расчеты по субсидиям подготовлены и направлены в бюджет, который сейчас рассматривается. По его словам, инициативу уже поддержал Минтранс.

«Минтранс поддержал, все поддержали, поэтому ждём результатов»,— отметил Алексей Беспрозванных.

Отдельно глава региона попросил содействия в вопросе субсидирования авиаперевозок. Он подчеркнул, что для жителей Калининградской области авиасообщение необходимо не только для туристических поездок, но и для решения повседневных вопросов в других регионах.

Матвей Николаев