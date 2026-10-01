Обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти продлили арест до декабря

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Под арестом мужчина останется до 3 декабря, сообщили 1 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фигурант не возражал против продления меры пресечения.

Как сообщалось ранее, 42-летнего Федора Мехнина задержали 4 июля на железнодорожном вокзале в Гатчине. При себе у него была крупная сумма денег — более 1 млн рублей, которые, по данным следствия, мужчина снял со своего банковского счета после совершения преступления.

В день трагедии девочка отправилась на поляну за грибами, но домой не вернулась. После этого начались ее поиски.

На теле несовершеннолетней обнаружили множественные ранения, в том числе на шее — следы почти 30 ударов клинком.

Изначально Мехнина заключили под стражу до 3 сентября, позднее срок ареста был продлен. Теперь он останется в СИЗО до 3 декабря.

Матвей Николаев