В пруду Приморского парка Победы обнаружили тело молодого человека

Днем 1 октября из пруда в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге достали тело молодого человека. Предварительно, признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. На месте работают следователи. По данным «Фонтанки», погибшим может быть 23-летний житель города, который перестал выходить на связь в конце сентября. Последний раз он разговаривал с родственниками 25 сентября.

Ориентировку на молодого человека разместили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» и сообществе магистратуры ЛЭТИ. Согласно опубликованной информации, в ночь на 25 сентября его видели в баре на Крестовском острове.

После этого, как сообщалось в ориентировке, молодой человек попрощался с коллегами и направился в сторону Приморского парка Победы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Матвей Николаев