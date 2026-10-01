В Петербурге создадут первый в России реестр ИИ-сервисов

Санкт-Петербург станет первым регионом России, где создадут реестр сервисов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург станет первым регионом России с реестром ИИ-сервисов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург станет первым регионом России с реестром ИИ-сервисов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В реестр планируют включить как бесплатные, так и платные ИИ-сервисы. По словам господина Ситова, он будет полезен в том числе промышленным предприятиям города.

«С этого года наш комитет начинает вести реестр ИИ-сервисов — как бесплатных, так и платных. Петербург станет первым регионом в России, который создаст такой реестр. Он будет полезен в том числе и промышленному сектору. У нас есть собственные модели ИИ, мы их обучаем и развиваем, часть из них будет выкладываться в общий доступ. Это придаст новый импульс развитию предприятий города», — отметил Александр Ситов.

Председатель комитета также отметил значительную роль Петербурга и Москвы в развитии отечественной IT-индустрии. По его словам, на два города приходится более половины разрабатываемого в России программного обеспечения.

При этом распространение искусственного интеллекта, по словам Ситова, сопровождается как новыми возможностями для защиты инфраструктуры, так и дополнительными рисками.

Матвей Николаев