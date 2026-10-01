Ярославского иноагента-эмигранта приговорили к четырем годам колонии

Кировский районный суд Ярославля приговорил 35-летнего Ярослава Сироткина, признаного иностранным агентом, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подсудимый признан виновным в участии в деятельности признанной экстремистской и запрещенной в РФ (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) организации ЛГБТ, а также двух эпизодах нарушения порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

По данным суда, с апреля 2024 года по октябрь 2025 года Сироткин (признан иноагентом) администрировал открытый канал в мессенджере. В нем он разместил не менее 22 публикаций, связанных с деятельностью запрещенного в РФ движения. Суд установил, что в публикациях содержались пропаганда и оправдание деятельности движения, а также сведения, побуждавшие к вступлению новых участников.

В апреле 2022 года подсудимого внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В июне и октябре 2023 года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, он размещал в своем канале сообщения и материалы без указания на свой статус в РФ. Кроме того, его неоднократно привлекали к административной ответственности за непредставление сведений в контролирующие органы.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, последующим ограничением свободы на шесть месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием каналов и сайтов в интернете, на два года.

В суде уточнили, что подсудимый находится за пределами России и объявлен в федеральный розыск. Приговор вынесен заочно.

Виктория Самко