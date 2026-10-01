Путин поручил профильным структурам обеспечить безопасность Калининградской области
Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения профильным структурам для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом заявил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на рабочей встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.
«Президентом даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются»,— сказал господин Патрушев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Он также подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России.
«Здесь нужно в Европе, чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на эту неотъемлемую часть»,— сказал господин Песков.
Заявления российских представителей прозвучали на фоне сообщений о военной активности стран НАТО в Балтийском регионе и обсуждения возможных сценариев изоляции Калининградской области. Российские власти ранее предупреждали о последствиях возможной блокады региона.
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет принимать меры для устранения любых угроз Калининградской области в случае их возникновения. Возможную блокаду региона российский президент связывал с риском масштабной эскалации конфликта.