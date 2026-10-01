В Ярославле троих жителей будут судить за организацию проституции

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин и мужчины, обвиняемых в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ), сообщает УМВД России по Ярославской области. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 56-летняя женщина руководила группой, подбирала женщин и вовлекала их в занятие проституцией, определяла стоимость услуг и правила работы. 40-летняя обвиняемая принимала заказы от клиентов и координировала деятельность женщин, а 52-летний мужчина доставлял их к клиентам.

По данным полиции, услуги оказывались в саунах в разных районах Ярославля, а также в квартирах и апартаментах. Деятельность группы продолжалась с 2023 по 2025 год и была пресечена сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и, по данным полиции, полностью признали вину.

Виктория Самко