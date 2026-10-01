В Ленобласти из-за тумана и дымки ожидается рост концентрации загрязняющих веществ

В Ленинградской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеорологических условий. НМУ будут сохраняться в течение суток 2 октября и до второй половины дня 3 октября, сообщает Госэконадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти предупредили об ухудшении качества воздуха из-за НМУ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Ленобласти предупредили об ухудшении качества воздуха из-за НМУ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Из-за погодных условий в атмосфере может увеличиться концентрация загрязняющих веществ. Неблагоприятные метеоусловия связаны с сочетанием нескольких метеорологических факторов.

Как ранее поясняли в комитете Госэконадзора, туман и дымка, в частности, способствуют увеличению концентрации органических и неорганических примесей в воздухе.

Матвей Николаев