В Петербурге 2 октября ночью и утром ожидается туман
В Санкт-Петербурге ночью и утром 2 октября местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС.
Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта. МЧС рекомендует водителям снизить скорость и отказаться от резких перестроений и обгонов.