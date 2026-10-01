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В Петербурге 2 октября ночью и утром ожидается туман

В Санкт-Петербурге ночью и утром 2 октября местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта

Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Из-за тумана может снизиться видимость и осложниться движение транспорта. МЧС рекомендует водителям снизить скорость и отказаться от резких перестроений и обгонов.

Карина Дроздецкая

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