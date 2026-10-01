Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. При этом футболист допустил, что еще может выйти на поле, сообщает «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба завершает карьеру

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба завершает карьеру

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Ну какая карьера? Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России еще сыграю за кого-то»,— сказал господин Дзюба журналистам.

Артему Дзюбе 38 лет. Он является воспитанником московского «Спартака». В разные годы форвард также выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Последним клубом нападающего был «Акрон», который он покинул в мае 2026 года.

Артем Дзюба остается лучшим бомбардиром в истории сборной России — на его счету 31 гол. В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Кубок России.

При этом ранее, в сентябре, господин Дзюба говорил, что скорее не продолжит карьеру, однако допускал возвращение в футбол в случае предложения от сильного клуба.

Матвей Николаев