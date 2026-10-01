Валентина Романюк, врач-невролог высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), и Любовь Чижикова, врач невролог-алголог Центра изучения боли АО «Медицина»,— о том, когда мигрени и частая головная боль требуют консультации специалиста и в каких случаях обращение за медицинской помощью лучше не откладывать.

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Головную боль легко списать на недосып, стресс, долгий день за компьютером или перемену погоды. Даже повторяющиеся приступы мигрени со временем могут начать восприниматься как привычная часть жизни. Однако если боль возвращается снова и снова, меняет характер или заставляет все чаще принимать обезболивающие, откладывать обращение к врачу не стоит. Для невролога важна не только интенсивность боли: значение имеют ее частота, характер и сопутствующие симптомы.

Планово обратиться к неврологу стоит, если головная боль стала возникать заметно чаще, изменился привычный характер приступов, боль мешает работать, спать и заниматься повседневными делами или обезболивающие требуются все чаще. Это касается в том числе людей с уже диагностированной мигренью: если привычная картина приступов меняется, ситуацию стоит обсудить со специалистом.

Срочная медицинская помощь необходима, если головная боль возникла внезапно и сразу стала чрезвычайно сильной, сопровождается слабостью или онемением одной стороны тела, нарушением речи, зрения, координации или сознания, судорогами, а также высокой температурой и выраженной скованностью шеи либо появилась после травмы головы.

Головная боль как спутник жизни

Периодическая головная боль встречается у многих людей. Внимания требует ситуация, когда приступы становятся регулярными, мешают работать, спать и заниматься привычными делами.

Для некоторых хронических головных болей используется критерий «15 и более дней с болью в месяц на протяжении более трех месяцев». Ждать этого срока перед обращением к врачу не нужно: если приступы заметно участились, стоит выяснить причину раньше.

«Один из главных ориентиров — изменение частоты боли. Если раньше голова болела раз в месяц, а теперь несколько раз в неделю, особенно если приходится отменять планы или постоянно принимать обезболивающие,— это повод обратиться к неврологу»,— объясняет Валентина Романюк.

Перед приемом полезно вести дневник головной боли: отмечать дни и продолжительность приступов, их интенсивность, возможные провоцирующие факторы и принятые лекарства.

Боль меняет сценарий

Особого внимания требует ситуация, когда человек давно живет, например, с мигренью, хорошо знает ее проявления и вдруг замечает, что боль стала другой. Она может возникать чаще, становиться сильнее, появляться в непривычное время или сопровождаться новыми симптомами. Причиной для обращения становится и впервые возникшая стойкая головная боль.

«Если человек много лет знает свою мигрень и внезапно замечает иной характер приступа, это важная информация для врача. Например, боль стала постоянной, начала будить по ночам или появились симптомы, которых раньше не было. Прежний диагноз в такой ситуации нельзя автоматически считать объяснением происходящего»,— говорит невролог.

Задача врача — определить, является ли головная боль самостоятельным заболеванием — например, мигренью или головной болью напряжения — либо симптомом другого состояния. Для этого проводится осмотр, а дополнительные исследования назначаются по показаниям. МРТ при каждом приступе не требуется. Решение об обследовании зависит от клинической картины и наличия так называемых красных флагов.

Нарушения зрения, речи или движений

Слабость в руке или ноге, онемение части тела, двоение в глазах, нарушения речи, зрения, координации или сознания требуют особого внимания. Некоторые похожие проявления могут встречаться при мигрени с аурой, однако впервые возникшие симптомы самостоятельно списывать на мигрень нельзя.

Если на фоне внезапной головной боли появилась слабость или онемение одной стороны тела, перекос лица, стало трудно говорить, возникло резкое нарушение зрения, координации или сознания, необходима срочная медицинская помощь.

«Слабость в руке или ноге, асимметрия лица, нарушение речи, внезапное ухудшение зрения или потеря сознания — это не ситуация для записи к неврологу на следующую неделю. Здесь важна скорость. Самостоятельно отличить мигренозную ауру от острого сосудистого события человек не всегда может»,— предупреждает Валентина Романюк.

Внезапная, резкая, сильная боль

Еще один красный флаг — головная боль, которая достигает максимальной интенсивности за секунды или минуты. Пациенты могут описывать ее как «самую сильную в жизни». Такой приступ требует срочной оценки врача, особенно если сопровождается рвотой, потерей сознания, судорогами или неврологическими нарушениями. Одной из возможных причин может быть внутричерепное кровоизлияние.

«Для врача важна не только сила боли, но и сценарий ее возникновения. Если человек чувствовал себя нормально, а затем буквально за минуту появилась чрезвычайно сильная головная боль, ждать, пока она пройдет после таблетки, не стоит»,— отмечает Любовь Чижикова.

Срочно обратиться за помощью необходимо также при интенсивной головной боли с высокой температурой и выраженной скованностью шеи, после травмы головы или при потере сознания. Сообщить врачу стоит и о боли, которая усиливается при кашле или физическом напряжении, регулярно будит ночью, сопровождается повторной рвотой или заметно меняется в зависимости от положения тела.

Обезболивающие становятся привычкой

При частой головной боли человек может постепенно увеличивать количество обезболивающих. В результате возникает замкнутый круг: чрезмерный прием препаратов сам способен поддерживать головную боль. Такое состояние называют лекарственно-индуцированной, или абузусной, головной болью.

Риск зависит от вида лекарства и частоты его приема. Для разных препаратов существуют разные пороговые значения, поэтому единого «безопасного количества таблеток» нет.

«Типичная ситуация выглядит так: сначала человек принимает обезболивающее эпизодически, затем начинает использовать его несколько раз в неделю. В какой-то момент слишком частый прием препарата сам становится фактором, поддерживающим головную боль. Поэтому врачу важно знать не только название лекарства, но и сколько дней в месяц пациент его принимает»,— рассказывает невролог-алголог.

Если обезболивающие требуются все чаще, стоит обсудить это с врачом. Самостоятельно менять схему приема назначенных препаратов не следует.

Установить причину

К наиболее распространенным первичным головным болям относятся мигрень и головная боль напряжения. При мигрени боль часто бывает пульсирующей, может возникать с одной стороны головы, усиливаться при физической активности и сопровождаться тошнотой, чувствительностью к свету и звукам. Головная боль напряжения обычно описывается как давящая или стягивающая и чаще бывает двусторонней.

Существуют и вторичные головные боли, возникающие на фоне других заболеваний. Поэтому определить причину только по месту или характеру боли невозможно. «Пациенты часто приходят с готовым объяснением: давление, сосуды, шея или погода. Такие факторы могут иметь значение, но диагноз ставится по совокупности признаков: характеру и частоте боли, сопутствующим симптомам, истории заболевания и результатам осмотра»,— подчеркивает Любовь Чижикова.

Выбор лечения

Универсальной схемы лечения частой головной боли не существует: терапия зависит от ее типа и причины, констатируют специалисты. Поэтому сначала врачу необходимо определить, идет ли речь о мигрени, головной боли напряжения, лекарственно-индуцированной боли или о вторичной головной боли, связанной с другим заболеванием.

При мигрени лечение может решать две задачи: купирование уже начавшегося приступа и профилактику последующих. Если приступы возникают часто или значительно влияют на повседневную жизнь, врач может рассмотреть профилактическую терапию, направленную на снижение их частоты и выраженности. Конкретная схема подбирается индивидуально.

При головной боли напряжения также оценивают частоту приступов, возможные провоцирующие факторы и необходимость лекарственной терапии. Если головная боль является симптомом другого заболевания, лечение в первую очередь направляют на его причину.

Отдельного внимания требует слишком частый прием обезболивающих. Врачу важно знать не только название препарата, но и сколько дней в месяц пациент его принимает: чрезмерное использование средств для купирования приступов само может поддерживать головную боль. Самостоятельно отменять назначенные препараты или менять схему лечения не следует.

Таким образом, лечение частых головных болей строится не вокруг универсальной «таблетки от головы», а вокруг точного определения их типа, контроля приступов и, при необходимости, профилактики.

Диагностика у невролога

На приеме врач уточняет, когда появилась боль, как часто возникают приступы, сколько они продолжаются, каков их характер и какими симптомами они сопровождаются. Важно рассказать и о принимаемых препаратах, особенно если обезболивающие используются регулярно. Затем проводится неврологический осмотр.

Дополнительные исследования назначаются по показаниям. В зависимости от клинической картины врач может рекомендовать инструментальную или лабораторную диагностику. МРТ не требуется при каждом приступе головной боли: необходимость обследования определяется после консультации и осмотра.

«В диагностике головной боли подробный разговор с пациентом дает очень много информации. МРТ само по себе не отвечает на вопрос, почему у человека мигрень или головная боль напряжения. Исследование назначается тогда, когда для него есть показания»,— объясняет специалист.

Врач уточняет частоту и характер приступов, сопутствующие симптомы, историю заболевания и прием лекарств, проводит осмотр и определяет, требуется ли дополнительная диагностика. После определения типа головной боли и исключения причин, требующих другого лечения, формируется индивидуальная тактика терапии и последующего наблюдения.

Выбор невролога при мигрени: на что обратить внимание

Если основная проблема — повторяющиеся приступы мигрени, при выборе специалиста стоит уточнить, занимается ли он диагностикой и лечением первичных головных болей. Важно, чтобы врач оценивал не только отдельный приступ, но и общую частоту головной боли, сопутствующие симптомы, прием обезболивающих и влияние мигрени на повседневную жизнь.

Имеет значение и возможность дальнейшего наблюдения. При частых приступах лечение может включать не только средства для их купирования, но и профилактическую терапию, поэтому иногда требуется оценивать результат лечения в динамике и корректировать его.

Тактика лечения зависит от диагноза. При мигрени она может включать терапию для купирования приступов и профилактическое лечение, направленное на снижение их частоты. Если головная боль связана с другим заболеванием, лечение направляют прежде всего на его причину.

«Цель лечения — уменьшить частоту и тяжесть приступов и снизить потребность в обезболивающих. Для этого сначала важно правильно определить тип головной боли»,— резюмирует Любовь Чижикова.

Записала Полина Корнилова