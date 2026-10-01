11% педагогов детсадов Ярославской области старше 60 лет

В 2025 году в системе дошкольного образования Ярославской области работал 4 631 педагогический работник, из них 11,1% — старше 60 лет. Данные опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Возраст 27,4% педработников составил от 50 до 59 лет, 29,9% — от 40 до 49 лет, 20,6% — от 30 до 39 лет, 11% были моложе 30 лет.

Большинство педагогических работников составляют женщины — 99,5%. 87% специалистов работают в городской местности, 13% — в сельской.

57,8% педагогических работников имеют высшее образование, 42,2% — среднее профессиональное. Доля специалистов со стажем более 20 лет составила 57,8%.

Виктория Самко