Прокурор запросил семь лет для блогера Алексея Поднебесного

Прокурор запросил семь лет колонии общего режима для блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в половых сношениях и развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом стало известно 1 октября в Куйбышевском районном суде Петербурга, где проходят прения сторон, пишет издание МР7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поднебесного задержали в августе 2024 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Поднебесного задержали в августе 2024 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Поднебесному вменяют четыре эпизода — два по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и два по ч. 1 ст. 135 УК РФ ( совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16 лет). По версии следствия, в августе 2024 года он совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия, а на следующий день вступил с ней в половую связь.

Блогер признает факт отношений с девушкой, но утверждает, что не знал о ее возрасте и считал, что ей 23 года. В ходе процесса суд назначил портретную экспертизу потерпевшей: специалисты должны были установить, на какой возраст она выглядела на фотографиях и видео в период, который имеет значение для дела.

Поднебесного задержали в августе 2024 года. До мая 2025 года он находился в СИЗО, после чего суд заменил заключение под стражей на запрет определенных действий. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Решение о виновности и наказании суд пока не вынес.

Карина Дроздецкая