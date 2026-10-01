«Жизель», Бутусов и «Осенняя соната»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут послушать выступления исполнителей рока, рэпа и поп-музыки, посмотреть балет или драму, сходить на кинопремьеры или выставку художников-монументалистов. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

2, 3 и 4 октября в Ставрополе, в Пятигорске и во Владикавказе пройдут концерты эстрадного певца Александра Серова. Он начинал музыкальный путь в 1970 годах в различных вокально-инструментальных ансамблях, а в начале 1980-х занялся сольной карьерой. Главными хитами певца стали «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Как быть» и «Поезд Киев-Москва».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

3 октября в 19:00 в концертном зале им. Ф. Шаляпина в Ессентуках выступят Вячеслав Бутусов и «Орден Славы». Они исполнят главные хиты рок-группы Nautilus Pompilius — культового советского и российского коллектива, который стал одним из главных музыкальных символов эпохи перестройки. Группа была основана в 1982 году в Свердловске студентами-архитекторами Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким, в 1997-м официально прекратила существование. В числе главных хитов — песни «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде», «Крылья», «Дыхание» и «Последнее письмо».

Стоимость билетов — от 4500 руб. (6+)

3 октября во Владикавказе и 4 октября в Махачкале состоятся концерты группы Pizza. Коллектив был основан в Москве в 2010 году. Основателем группы и автором песен является Сергей Приказчиков. Группа определяет свой стиль как смесь поп-музыки, соула, регги и рэпа.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (12+)

4 октября в 20:00 на сцене «Концерт Холла» в Ставрополе — молодой российский рэпер FORTUNA 812 (настоящее имя — Александр Салахутдинов). Он получил широкую известность благодаря вирусным трекам в SoundCloud и TikTok.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

2 октября в 18:30 в Махачкале на сцене Лакского театра им. Эффенди Капиева — драма «Лудильщики». Спектакль поставлен по одноименной пьесе основоположника национальной драматургии Гаруна Саидова. Пьеса рассказывает о тяжелой жизни лакских кустарей-лудильщиков, которые из-за нищеты и нужды вынуждены покидать родные дома и годами тяжело трудиться в чужих краях, пытаясь вырваться из круга бедности.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

4 октября в 17:00 в Железноводске в ГДК им. С. Пускепалиса покажут балет «Жизель». Это нежная и вместе с тем мистическая история о девушке, которая всем сердцем любит Альберта. Жизель не подозревает, что у ее возлюбленного есть тайна. Когда открывается обман, героиня теряет рассудок.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

4 октября в 17:00 Русский драматический театр им. М. Горького в Махачкале представит спектакль «Ханума». Старый и прогулявший все состояние грузинский князь Пантипашвили желает спастись от разорения посредством женитьбы на девушке с богатым приданным. Для того, чтобы найти подходящую «партию», князь нанимает сваху Хануму.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа стартовала премьера недели — российский триллер «Особый пациент». Пластический хирург Берладин берется восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной. Новые обстоятельства переворачивают жизнь хирурга.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

В ближайшие выходные в кинотеатрах «Салют Юг» и «Салют Центр» состоятся показы фильма Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Знаменитая камерная психологическая драма, вышедшая на экраны в 1978 году, признана шедевром мирового кинематографа. Картина исследует болезненную тему детских травм, эгоизма и отчуждения.

Стоимость билетов — 450 руб. (16+)

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Чем еще можно заняться

2, 3 и 4 октября в картинной галерее Черкесска продолжает работу выставка «В поисках радости». Здесь представлены произведения Зураба Церетели, а также других академиков РАХ. В экспозицию вошли монументальные живописные полотна, многоцветные эмали и графические листы.

Стоимость билетов — 80 руб. (0+)

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