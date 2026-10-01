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Охотника в Ярославской области задержали после незаконной добычи лося

В Ростовском округе Ярославской области задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на лося. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Фото: УМВД России по Ярославской области

По данным полиции, мужчина отправился в лес охотиться на дикую птицу, однако увидел лося и застрелил его, не имея соответствующей лицензии. После этого он вместе со знакомым разделал тушу и попытался вывезти мясо из леса. Мужчин остановили полицейские в районе деревни Дарцово.

У подозреваемого изъяли охотничье ружье, патроны 12-го калибра, мясо лося и автомобиль. Мужчина написал явку с повинной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Виктория Самко

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