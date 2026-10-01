Ярославские организации за семь месяцев увеличили прибыль и сократили убытки

Сальдированный финансовый результат организаций Ярославской области в январе—июле 2026 года составил 54,2 млрд руб., увеличившись на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с январем—июлем 2025 года прибыль организаций выросла на 8,7%, тогда как совокупный убыток сократился на 37,5%. Доля прибыльных организаций увеличилась, а доля убыточных снизилась.

Наибольший сальдированный финансовый результат среди основных видов деятельности показала оптовая и розничная торговля — 8,5 млрд руб. (+31,8%). В строительстве сальдо прибыли и убытков составило 7,9 млрд руб., увеличившись на 91,7%. Обрабатывающие производства получили 20,8 млрд руб. — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В обрабатывающей промышленности существенный рост сальдированного результата зафиксирован в производстве пищевых продуктов, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий.

В производстве нефтепродуктов сальдированный результат составил 4,9 млрд руб., снизившись на 13,6%. В производстве химических веществ — 4 млрд руб. (-20,1%), в энергетике — 5,9 млрд руб. (-24,1%).

Отрицательный сальдированный финансовый результат зафиксирован в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — минус 878,3 млн руб., транспортировке и хранении — минус 753,7 млн руб., а также в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — минус 684,1 млн руб.

Антон Голицын