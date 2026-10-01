Долг «Яроблводоканала» за электроэнергию вырос на 230 млн с начала года

ГП ЯО «Яроблводоканал» задолжало ПАО «ТНС энерго Ярославль» 668 млн руб. за электроэнергию, с начала 2026 года общий долг увеличился на 230 млн руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в энергосбытовой компании.

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Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал» Яроблводоканал

Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал»

Данные приведены по состоянию на 1 сентября. Просроченная задолженность предприятия составляет 611,3 млн руб.

«Рост задолженности ГП ЯО "Яроблводоканал" за электроэнергию является устойчивым как по объектам, принятым в эксплуатацию в 2024–2025 годах, так и по объектам, принятым в 2026 году и ранее обслуживаемым ООО "Рыбинская генерация"»,— сообщили в «ТНС энерго Ярославль».

Компания намерена обратиться в суд для взыскания задолженности.

ГП ЯО «Яроблводоканал» — региональное предприятие, обеспечивающее водоснабжение и водоотведение в Ярославской области. Предприятие эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и канализации.

Антон Голицын