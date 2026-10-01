На Кавминводы приходится до половины броней санаториев в РФ на осень 2026 года

На курорты Кавказских Минеральных Вод приходится 56% бронирований санаториев по России на осень 2026 года. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан». Еще 15% бронирований в общем объеме приходится на санатории Краснодарского края и 1% — на курорты Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Кавминводы остаются самым популярным направлением оздоровительного туризма. Около 40% от всех бронирований на данной локации, выпадающих на школьные каникулы, — это туры с детьми. Причем родители берут путевки на 10–12 дней, выходя за рамки продолжительности школьных каникул, чтобы дети могли пройти полноценное лечение»,— уточняют в «Алеане».

В туроператоре рассказали, что отдыхающие в санаториях Кавминвод, как правило, выбирают общетерапевтические путевки, включающие бальнеологические процедуры и ингаляции. Особый интерес они проявляют к здравницам Кисловодска, что, по мнению экспертов «Алеана», объясняется, в частности, удачным географическим расположением курорта — выше остальных ставропольских курортов над уровнем моря и больше солнечных дней.

«Здравницы Кисловодска включают в профиль профилактику и лечение заболеваний ЛОР-органов, что особенно актуально для родителей, которые хотят укрепить иммунитет ребенка»,— рассказали в туроператоре.

По данным сервиса «Санатории-России.рф» за восемь месяцев 2026 года, на санатории Кавказских Минеральных Вод пришлось 18% бронирований от всего объема бронирований мест в санаториях по России. На санатории Краснодарского края приходится 12% бронирований, на санатории Крыма — 4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований по этим направлениям снизилось на 2, 7 и 14% соответственно, сообщили в компании.

«Кавминводы выбирают прежде всего ради лечения и едут туда круглый год. Краснодарский край позволяет совместить санаторное лечение с отдыхом у моря. Крым обладает не менее значимыми природными лечебными ресурсами, однако спрос на него сдерживает транспортная доступность. Одновременно заметно вырос интерес к санаториям Поволжья, Подмосковья и Урала. Гости все чаще рассматривают здравницы, расположенные ближе к дому»,— рассказал «Ъ-Кавказ» основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, по загрузке объектов санкура и спросу на них, безусловно, лидирует регион Кавминвод. На втором месте — Краснодарский край, на третьем — Подмосковье.

Подробнее о рынке санаторно-курортных услуг Северного Кавказа и Юга России — читайте в материале «Измучены Нарзаном».

Дмитрий Михеенко