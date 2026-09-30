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Махачкала получит 54 новых автобуса на 874 млн рублей до конца 2026 года

Парк пассажирского транспорта Махачкалы до конца 2026 года пополнится 54 новыми автобусами. Общая стоимость закупки оценивается в 874 млн руб., сообщили в пресс-службе компании «Сбер Лизинг».

Фото: cгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Новые машины произведены тремя российскими заводами — ПАЗ, НЕФАЗ и СИМАЗ. Подвижной состав ориентирован на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

«Для жителей важно, чтобы ежедневные поездки по городу были удобными и безопасными, а обновление автобусного парка является приоритетным направлением стратегии администрации Махачкалы. Поставка очередных новых автобусов станет еще одним шагом в развитии общественного транспорта Махачкалы. Наша задача — последовательно повышать качество пассажирских перевозок, ориентируясь на потребности горожан», — заявил Гаджимурад Муртузалиев, Первый заместитель главы администрации г. Махачкалы.

«Махачкала – один из динамично развивающихся городов России, где запрос на современную мобильность растет с каждым днем», — отметил Евгений Морозов, Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка.

«Поставка очередной партии отечественных автобусов повысит качество пассажирских перевозок в Махачкале», — резюмировала Ирина Лютцкова, директор Управления по работе с госсектором АО «Сбербанк Лизинг».

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