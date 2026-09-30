Пулково начнет тестировать беспилотную технику на аэродроме

Аэропорт Пулково готов начать испытания беспилотной техники на аэродроме после утверждения правительством РФ экспериментального правового режима (ЭПР) для эксплуатации высокоавтоматизированной аэропортовой техники. На первом этапе на перроне планируют протестировать беспилотный багажный тягач, машины для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В перспективе беспилотными могут стать около 83 машин, или четверть техники аэропорта

Фото: Пресс-служба Пулково В перспективе беспилотными могут стать около 83 машин, или четверть техники аэропорта

Фото: Пресс-служба Пулково

Более года Пулково тестировало беспилотный багажный тягач на специальном полигоне в условиях, приближенных к реальным. Совместно с технологическим партнером — Cognitive Pilot — аэропорт доработал технику для эксплуатации на аэродроме.

Гендиректор Пулково Леонид Сергеев сообщил, что в перспективе беспилотными могут стать около 83 машин, или четверть техники аэропорта, которой сейчас управляют водители. По его словам, внедрение автономного транспорта позволит повысить эффективность труда на 25%, ускорить обслуживание рейсов и точнее планировать использование ресурсов.

Пулково называет себя одной из первых площадок в России, где беспилотная техника будет работать на перроне в реальных условиях. Проект входит в стратегию цифровой трансформации и автоматизации аэропорта, принятую в 2024 году.

Карина Дроздецкая