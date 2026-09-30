Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге после реставрации

Четыре скульптуры сфинксов установили на Египетском мосту через Фонтанку после комплексной реставрации. Они вернулись на свое место 30 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре скульптуры вернули 30 сентября

Фото: Пресс-служба Смольного Четыре скульптуры вернули 30 сентября

Фото: Пресс-служба Смольного

Скульптуры отлил петербургский мастер Павел Соколов. Впервые сфинксы установили на мосту в сентябре 1826 года, когда переправу открыли. Во время реставрации специалисты очистили поверхности скульптур и применили метод газодинамического напыления: нанесли на них слой цинкового порошка. Это позволило устранить царапины и выбоины перед нанесением финишного покрытия.

Сфинксы пережили обрушение Египетского моста в 1905 году и блокаду Ленинграда. В последний раз их восстанавливали в 2022-2023 годах. Нынешняя реставрация потребовалась после повреждений, полученных из-за вандализма и других антропогенных факторов.

Карина Дроздецкая