Характер — отрицательный

Суд отказал экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Бывший чиновник с ноября прошлого года отбывает пятилетний срок за превышение должностных полномочий. Отрицательное решение по УДО не помешает Ивану Пивкину официально выйти на свободу в феврале будущего года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Заявление об УДО бывшего главы минтранса Самарской области Ивана Пивкина рассмотрела судья Красноярского районного суда Светлана Селякова. Экс-чиновнику отказано в просьбе о досрочном освобождении. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе суда.

Основанием для подачи ходатайства стала ч. 1 ст. 79 УК РФ, в которой говорится, что осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания досрочно, если суд признает, что для своего исправления он не нуждается в отбывании полного срока и если возместил вред, причиненный преступлением.

Бывший министр с ноября прошлого года отбывает наказание за превышение должностных полномочий. Расследованием уголовного дела занималось ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Как выяснили следователи, в сентябре 2023 года по требованию Ивана Пивкина конкурсная комиссия признала победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск самарское ООО «Амонд», хотя лучшие условия предложило ПАО «Дорисс» из Чувашии. «Дорисс» удалось добиться аннулирования результатов торгов, и аукцион провели повторно. В итоге контракт на сумму 1,2 млрд руб. получила чувашская компания, но Иван Пивкин потребовал от руководителя компании Люции Сафиной привлечь «Амонд» в качестве подрядчика. Кроме того, министр попросил главу ООО «Автодоринжиниринг» Дениса Кравчука не поставлять компании госпожи Сафиной асфальтобетонную смесь, если предпринимательница не выполнит его требования.

Иван Пивкин вину не признал. В суде он заявил, что не мог давать указания конкурсной комиссии, так как торги курировал его заместитель Александр Николаев (осужден за взяточничество в рамках другого уголовного дела). Кроме того, экс-министр сказал, что не выдвигал никаких требований Люции Сафиной, а лишь посоветовал хорошего подрядчика.

Главу самарского минтранса задержали и отправили под арест в июне 2024 года, через месяц после отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора. В августе 2025 года Октябрьский районный суд Самары признал чиновника виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорил к штрафу в размере 480 тыс. руб. и освободил в зале суда. При этом сторона обвинения запрашивала для подсудимого восемь лет лишения свободы в колонии общего режима в рамках ст. 286 ч. 3 (превышение должностных полномочий) . Из-за засчитанного судом срока в СИЗО Ивану Пивкину даже не пришлось выплачивать штраф. Довольствовался свободой экс-министр недолго. В ноябре того же года Самарский областной суд пересмотрел решение нижестоящего суда и признал Ивана Пивкина виновным в превышении полномочий с назначением наказания в виде пяти лет колонии общего режима. В июне этого года Шестой кассационный суд смягчил наказание, сократив срок заключения до трех лет, после чего экс-министр подал ходатайство об УДО.

Согласно законодательству РФ, срок содержания в СИЗО засчитывается при приговоре на «общий режим» как день за полтора. Пивкин уже отбыл более двух с половиной лет из своего трехлетнего срока. Право на УДО у него появилось еще в июне этого года, то есть на момент, когда кассационный суд снизил ему срок с пяти до трех лет. Судья Красноярского райсуда не нашла оснований для удовлетворения ходатайства, так как поведением Ивана Пивкина недовольно руководство колонии: экс-министр получил отрицательные характеристики, не соблюдает режим, имеет непогашенные взыскания. Об этом суду рассказал зампрокурора Самарской области Евгений Петренко, представлявший сторону гособвинения. Будет ли Иван Пивкин оспаривать решение районной инстанции в апелляции, пока неясно. Впрочем, и без удовлетворения ходатайства об УДО отбывать наказание бывшему чиновнику осталось недолго: срок его заключения заканчивается в феврале 2027 года.

Сабрина Самедова