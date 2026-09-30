В Новодвинске продлили арест обвиняемому в эксгибиционизме и экстремизме

Новодвинский городской суд Архангельской области продлил до 1 декабря срок содержания под стражей 53-летнему жителю Новодвинска, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Кроме того, ему предъявлено обвинение по делу об участии в деятельности религиозной организации, признанной судом экстремистской, и вовлечении в противоправную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина будет содержаться под стражей до 1 декабря

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчина будет содержаться под стражей до 1 декабря

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2026 года мужчина в течение двух недель неоднократно демонстрировал из окна своей квартиры интимные части тела малолетней девочке, которая живет в доме напротив. В июне его задержали, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В августе в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. По нему назначили несколько судебных экспертиз. Позднее дела объединили в одно производство.

Суд согласился с доводами следствия о том, что на свободе обвиняемый может скрыться, помешать расследованию или продолжить преступную деятельность. Постановление о продлении ареста пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Архангельском областном суде.

Карина Дроздецкая