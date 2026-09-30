С 1 октября проезд в Сочи подорожает до 54 рублей

С 1 октября 2026 года в Сочи изменится стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах с регулируемым тарифом. Разовая поездка на городских маршрутах будет стоить 54 руб., на пригородных тариф составит 5 руб. за пассажиро-километр. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города-курорта.

Изменение связано с ростом затрат на организацию перевозок: подорожанием топлива, ГСМ и запчастей, увеличением расходов на техобслуживание и ремонт автобусов, а также необходимостью обновления подвижного состава.

Тариф 54 руб. за поездку установят на городских маршрутах №2М, 2С, 3К, 7, 12, 15С, 16, 17, 18, 20С, 23, 29С, 36, 49, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 86, 87 и 90С, а также на смежном межрегиональном маршруте №556. Тариф 5 руб. за пассажиро-километр будет действовать на пригородных маршрутах №71, 77П, 79, 80П, 101, 102, 104, 105, 105С, 105Э, 105А, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 169 и 170, а также на смежных маршрутах №500, 509, 532, 533, 535, 535Э, 539, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 559 и 571.

Для пассажиров сохраняются проездные по карте «Пальма» на 60 и 100 поездок. На городских маршрутах они обойдутся в 3078 руб. и 5022 руб. соответственно. На пригородных — скидка 5% за 60 поездок и 7% за 100 поездок.

Все действующие льготы сохраняются. Пенсионеры (женщины 55+, мужчины 60+), ветераны, репрессированные, труженики тыла и дети из многодетных семей смогут пользоваться льготным проездным за 390 руб. в месяц и получат скидку 50% на пригородных маршрутах. Педагоги муниципальных образовательных организаций — скидка 50% (40 поездок в месяц, 10 месяцев в году). Студенты очной формы — скидка 50% на всех маршрутах (50 поездок в месяц, 9 месяцев в году). Школьники — скидка 50% (50 поездок в месяц, 9 месяцев в году) на маршрутах №2М, 2C, 3К, 7, 12, 13, 14, 15C, 16, 17, 18, 20C, 23, 29C, 36, 37, 38, 48, 49, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77П, 79, 80П, 86, 87, 87Н, 90С, 92, 95, 101, 102, 104, 105, 105А, 105c, 105э, 113, 119, 120, 121, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 138,140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 163А, 169, 170, 509, 517, 532, 533, 534, 535, 535э, 539, 550,551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 571. Дети участников СВО, школьники и студенты очной формы, получат бесплатный проезд на 150 поездок в месяц, школьники из многодетных семей — бесплатный проезд.

Алина Зорина