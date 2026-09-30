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В Ленобласти задержали мужчину по делу об оправдании терроризма в интернете

В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

В марте 2025 года мужчина оставил комментарий к публикации о теракте в публичном сообществе в мессенджере

В марте 2025 года мужчина оставил комментарий к публикации о теракте в публичном сообществе в мессенджере

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти

В марте 2025 года мужчина оставил комментарий к публикации о теракте в публичном сообществе в мессенджере

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти

По версии следствия, в марте 2025 года мужчина оставил комментарий к публикации о теракте в публичном сообществе в интернет-мессенджере. Экспертиза установила, что опубликованный текст содержит признаки оправдания терроризма.

Уголовное дело возбудили после процессуальной проверки, в том числе на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемого задержали, его допрашивают следователи.

СК подготовил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Карина Дроздецкая

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