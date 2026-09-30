МВД объявило в розыск лидера Little Big

МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина (иноагент). Его карточка появилась в базе ведомства. В качестве основания указана статья УК РФ, какая именно, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Розыск может быть связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Розыск может быть связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что розыск может быть связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах. Официально эта информация пока не подтверждена.

Минюст внес господина Прусикина (иноагент) в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. В ведомстве тогда заявили, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, выступал с призывами прекратить военные действия на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских органов власти.

Little Big была основана в Петербурге в 2013 году. В июне 2022 года коллектив сообщил о переезде в Лос-Анджелесе, а месяц спустя группа отменила запланированный тур по России.

Карина Дроздецкая