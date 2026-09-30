Отопление в Ярославской области начнут включать 1 октября

В Ярославской области 1 октября начнется отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Поручил централизованно начать давать тепло в объекты социального и жилого фонда. Процесс будет поэтапным. Запуск всех систем в домах может занять до десяти дней»,— написал губернатор.

По его словам, к отопительному сезону подготовлен аварийный резерв материалов и оборудования, в том числе передвижные котельные и дизельные генераторы.

Алла Чижова