На ЮЗОД в Ярославле столкнулись четыре автомобиля

В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась 30 сентября в 11:12 на мосту через реку Которосль, сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По предварительным данным, столкнулись «Газель», Chevrolet, Renault и Volkswagen. Сообщения о массовом ДТП начали распространяться в соцсетях днем 30 сентября. Изначально сообщалось о пяти автомобилях, однако в полиции подтвердили участие четырех машин.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Виктория Самко