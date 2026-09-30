Петербургские фармкомпании смогут проводить клинические испытания в Белоруссии

Петербургские фармацевтические предприятия смогут использовать инфраструктуру Белоруссии для проведения клинических испытаний лекарственных препаратов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков по итогам рабочей встречи с министром здравоохранения Белоруссии Александром Ходжаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти обсудили сотрудничество Петербурга и Белоруссии в сфере фармацевтики

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Власти обсудили сотрудничество Петербурга и Белоруссии в сфере фармацевтики

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Договорились с министром, что петербургские предприятия могут задействовать белорусскую инфраструктуру как базу для клинических испытаний препаратов»,— написал господин Поляков.

По его словам, это создаст новые возможности для технологической интеграции Петербурга и Белоруссии. Отдельно на встрече обсудили развитие экспорта фармацевтической продукции. Сейчас более 1,3 тыс. петербургских компаний поставляют продукцию на белорусский рынок.

В Петербурге работают 22 крупных фармацевтических предприятия, выпускающих 460 международных непатентованных наименований лекарств. Около половины из них входят в перечень жизненно необходимых препаратов.

Карина Дроздецкая