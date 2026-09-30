В Ярославле разработают календарь тренировок и забегов для нового бегового центра

Всероссийская федерация легкой атлетики формирует единую программу занятий и соревнований для региональных беговых центров. Такой объект появится и в Ярославле. Об этом в комментарии ТАСС сообщил амбассадор проекта, бывший капитан футбольной сборной России Алексей Смертин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВФЛА Фото: пресс-служба ВФЛА

По его словам, одних современных площадок недостаточно: центрам необходима содержательная спортивная жизнь. Планируется подготовить базовый календарь тренировок и стартов, который поможет вовлечь в бег как опытных спортсменов, так и тех, кто только начинает заниматься.

Инициативу по созданию сети беговых центров глава ВФЛА Петр Фрадков представил весной 2026 года. Всего в регионах намерены открыть свыше 20 таких пространств. В первую очередь в городах, где уже есть сообщества любителей бега.

Ярославский центр оснастят всем необходимым для регулярных занятий: здесь появятся помещения для переодевания, душевые, тренировочные залы, места для отдыха и питания. Рядом оборудуют дорожки для пробежек и зоны с уличными тренажерами.

Посещать центры можно будет бесплатно. При этом, как отметил Алексей Смертин, важную роль сыграют организаторы, способные заинтересовать людей и создать живое сообщество. Он также добавил, что для большинства любителей бег — это прежде всего личный вызов и возможность следить за собственным прогрессом, а не борьба за высокие результаты.

Первые объекты сети уже начали работу во Владикавказе, Оренбурге, Твери и Ставрополе. Финансовую поддержку проекту оказывает АНО «Евразия», работающая за счет частных средств.