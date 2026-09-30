Тела трех пропавших мужчин нашли в реках и на берегу Белого моря

В Архангельской области обнаружили тела трех мужчин, ранее пропавших во время рыбалки и после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

На острове Мудьюг на берегу Белого моря нашли тело 50-летнего рыбака, который ранее пропал без вести. Еще одного пропавшего, 52-летнего мужчину, обнаружили в реке Северная Двина в Виноградовском районе.

Кроме того, в Северной Двине нашли тело 62-летнего мужчины, который находился за рулем автомобиля, съехавшего в воду 19 сентября в районе поселка Забелье. Трое находившихся в машине мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег, однако пассажирка переднего сиденья погибла. Водитель после происшествия числился пропавшим без вести.

По всем трем фактам следственные органы проводят доследственные проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев