Рыбинск передаст храм в собственность прихода
Здание храма Толгской иконы Божией Матери в Рыбинске будет передано в собственность Местной религиозной организации Православный приход храма Толгской иконы Божией Матери. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Рудаков.
Фото: Рыбинская епархия
Решение о передаче в собственность храма, который находится на углу улиц Радищева и Советской, стало ответом на заявление самого прихода. Ранее организация располагалась в здании на основе договора безвозмездного пользования, сообщает рыбинское издание «Черемуха». Это соглашение теперь будет расторгнуто.
Храм является объектом культурного наследия местного значения «Подворье Толгского монастыря с церковью во имя Толгской Божией Матери», 1902-1903 гг. Приходу будут переданы три нежилых и одно жилое помещения церкви общей площадью 1,4 тыс. кв. м.
Каменное здание начали строить в 1893 году на месте деревянной часовни мещан Озеровых, переданной ими ярославскому Толгскому монастырю. Закладной камень освятил Иоанн Кронштадтский.