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В Петербурге задержали двух девятиклассников по подозрению в разбое

Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержала двух подростков, подозреваемых в разбойном нападении на 32-летнего мужчину. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Красногвардейском районе подростков задержали после нападения на мужчину

В Красногвардейском районе подростков задержали после нападения на мужчину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Красногвардейском районе подростков задержали после нападения на мужчину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Три дня назад в районное управление МВД поступило сообщение о драке у дома №13 на проспекте Наставников. Очевидцы рассказали, что несколько юношей избивают мужчину.

Прибывшие на место полицейские задержали двух девятиклассников и доставили их в отдел. По предварительным данным, во время конфликта подростки избили петербуржца и отняли у него мобильный телефон.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое. Оба подростка задержаны на двое суток. Похищенный телефон полицейские изъяли.

Матвей Николаев

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