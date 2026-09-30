В Петербурге задержали двух девятиклассников по подозрению в разбое

Полиция Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержала двух подростков, подозреваемых в разбойном нападении на 32-летнего мужчину. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Красногвардейском районе подростков задержали после нападения на мужчину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Красногвардейском районе подростков задержали после нападения на мужчину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Три дня назад в районное управление МВД поступило сообщение о драке у дома №13 на проспекте Наставников. Очевидцы рассказали, что несколько юношей избивают мужчину.

Прибывшие на место полицейские задержали двух девятиклассников и доставили их в отдел. По предварительным данным, во время конфликта подростки избили петербуржца и отняли у него мобильный телефон.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое. Оба подростка задержаны на двое суток. Похищенный телефон полицейские изъяли.

Матвей Николаев