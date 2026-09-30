В Ярославле установили личность подозреваемого в повреждении остановки

В Ярославле полиция установила личность 20-летнего подозреваемого в повреждении остановочного комплекса на Московском проспекте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Инцидент произошел ночью 21 сентября на остановке «Автовокзал» у дома №135 по Московскому проспекту. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина несколько раз бросил камень в остекление остановки, разбив два стекла.

Представитель организации-собственника оценил ущерб примерно в 36 тыс. руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Виктория Самко