В Ярославле установили личность подозреваемого в повреждении остановки
В Ярославле полиция установила личность 20-летнего подозреваемого в повреждении остановочного комплекса на Московском проспекте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Инцидент произошел ночью 21 сентября на остановке «Автовокзал» у дома №135 по Московскому проспекту. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина несколько раз бросил камень в остекление остановки, разбив два стекла.
Представитель организации-собственника оценил ущерб примерно в 36 тыс. руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.