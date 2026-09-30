Бельский о купивших билеты на Канье Уэста: люди сами принимали решение

Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский прокомментировал ситуацию с продажей билетов на концерты Канье Уэста. Как передает корреспондент «Ъ» с брифинга в Мариинском дворце после первого заседания нового созыва парламента, господин Бельский заявил, что покупатели сами принимали решение приобретать билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бельский заявил, что покупатели сами принимали решение приобретать билеты

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Бельский заявил, что покупатели сами принимали решение приобретать билеты

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Граждане сами принимают решение, что им делать: покупать им билеты у организации, у которой еще не подтверждено точно, что будет артист, не покупать»,— сказал господин Бельский. По его словам, государство вмешивается в ситуации, когда граждан необходимо защитить, например если они попали в сложную ситуацию со строительством и объект невозможно достроить.

«Что касается увеселительной программы и тех людей, которые в ней участвуют, к сожалению, люди сами принимают решение»,— сказал спикер ЗакСа. «Вопрос коммерческий. Если можно — не ко мне. Я не занимаюсь организацией»,— добавил он.

Концерты Канье Уэста в Петербурге были анонсированы 17 августа. Выступления планировались на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Позднее площадка заявила, что не заключала договор с организатором концертов. РБК со ссылкой на источники сообщал, что выступления не состоятся.

Say Agency официально отмену концертов пока не подтверждало. Агентство ранее обещало 30 сентября прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале.

Карина Дроздецкая

Константин Леньков