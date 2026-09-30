Бельский о купивших билеты на Канье Уэста: люди сами принимали решение
Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский прокомментировал ситуацию с продажей билетов на концерты Канье Уэста. Как передает корреспондент «Ъ» с брифинга в Мариинском дворце после первого заседания нового созыва парламента, господин Бельский заявил, что покупатели сами принимали решение приобретать билеты.
Бельский заявил, что покупатели сами принимали решение приобретать билеты
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Граждане сами принимают решение, что им делать: покупать им билеты у организации, у которой еще не подтверждено точно, что будет артист, не покупать»,— сказал господин Бельский. По его словам, государство вмешивается в ситуации, когда граждан необходимо защитить, например если они попали в сложную ситуацию со строительством и объект невозможно достроить.
«Что касается увеселительной программы и тех людей, которые в ней участвуют, к сожалению, люди сами принимают решение»,— сказал спикер ЗакСа. «Вопрос коммерческий. Если можно — не ко мне. Я не занимаюсь организацией»,— добавил он.
Концерты Канье Уэста в Петербурге были анонсированы 17 августа. Выступления планировались на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Позднее площадка заявила, что не заключала договор с организатором концертов. РБК со ссылкой на источники сообщал, что выступления не состоятся.
Say Agency официально отмену концертов пока не подтверждало. Агентство ранее обещало 30 сентября прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале.