В Петербурге водитель открыл стрельбу по машине после конфликта на АЗС

В Невском районе Петербурга полиция разбирается в конфликте между двумя автомобилистами, который закончился стрельбой. Предполагаемый стрелок задержан, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным полиции, вечером 29 сентября на Караваевской улице водители Nissan и Kia Rio не смогли разъехаться на автозаправке и поссорились. В ходе конфликта 53-летний водитель Nissan несколько раз выстрелил из сигнального пистолета в сторону автомобиля оппонента.

40-летний водитель Kia не пострадал. Предполагаемого стрелка задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено. Полиция продолжает проверку обстоятельств произошедшего.

Карина Дроздецкая