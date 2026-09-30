В Петербурге за уборкой территорий зимой будут следить 80 тыс. камер с ИИ

За качеством уборки территорий Санкт-Петербурга в зимний период будут следить 80 тыс. камер системы «Безопасный город» с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом 30 сентября на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник Государственной административно-технической инспекции Петербурга Алексей Геращенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 80 тыс. камер с искусственным интеллектом подключат к контролю уборки Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ 80 тыс. камер с искусственным интеллектом подключат к контролю уборки Петербурга

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Система на базе ИИ будет работать круглосуточно и выявлять более 30 видов нарушений при содержании городских территорий, зданий и фасадов.

«В этом сезоне, благодаря подписанному с комитетом по информатизации связи соглашению, в арсенале операторов уже 80 тыс. камер системы "Безопасный город". Центр комплексного контроля городского хозяйства работает во взаимодействии с 18 администрациями районов, со всеми муниципальными образованиями. Всего более 300 ответственных исполнителей, которые ежедневно задействованы в работе»,— подчеркнул господин Геращенко.

Контроль будет осуществляться во взаимодействии с районными администрациями и муниципальными образованиями. Всего в этой работе ежедневно задействовано более 300 ответственных исполнителей.

Матвей Николаев