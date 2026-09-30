В Петербурге в ближайшие два года не планируют масштабно обновлять парк уборочной техники

В ближайшие год-два Санкт-Петербург не планирует проводить масштабные закупки новой уборочной техники. Город намерен в основном использовать уже имеющийся парк, заявил 30 сентября на пресс-конференции ТАСС вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург сделает ставку на малую уборочную технику вместо массовой закупки машин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург сделает ставку на малую уборочную технику вместо массовой закупки машин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, эффективность действующей техники уже подтверждена на практике. При этом город продолжит увеличивать использование средств малой механизации, спрос на которые растет из года в год.

Речь идет в том числе о компактной уборочной технике. Петербургские специалисты изучают опыт других регионов и возможности отечественных производителей, в том числе во время рабочих командировок.

«Где-то вместе с коллегами-производителями тестируем такую технику, чтобы понять, подходит ли она Петербургу»,— отметил господин Разумишкин.

Вице-губернатор также выразил надежду, что уже в следующем году часть городского парка уборочной техники удастся обновить.

Матвей Николаев