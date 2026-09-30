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Россельхознадзор нашел неучтенных лошадей в ЛПХ под Ростовом Великим

Специалисты Россельхознадзора нашли на территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в деревне Новоселка Ростовского округа трех неучтенных лошадей. Об этом сообщили в управлении ведомства по Тверской и Ярославской областям.

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Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Фото: Рыбинская епархия

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Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Фото: Рыбинская епархия

Россельхознадзор заметил животных во время визуального обследования, а также после применения дрона. Лошади находились на привязи около жилого дома недалеко от дороги. Через дорогу от дома в поле паслись около 24 голов крупного рогатого скота. Следил за выгулом электропастух.

Площадка ЛПХ зарегистрирована надлежащим образом, крупный рогатый скот в количестве 40 голов тоже учтен, а вот информации о лошадях в компоненте «Хорриот» (часть системы «ВетИС») не было. В управлении пояснили, что неучтенные сельскохозяйственные животные могут быть распространителями заразных болезней. Кроме того, территория хозяйства была открыта для диких животных из-за отсутствия ограждения, а навоз складировался на земле без оборудованной площадки, что также создавало риск заноса болезней. Владелец животных получил предостережение о недопустимости нарушений.

«Хозяйству надлежит поставить лошадей на учет в компоненте "Хорриот", обустроить площадку для хранения и биотермического обеззараживания навоза, обеспечить сплошное ограждение территории, исключающее доступ диких животных»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова

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