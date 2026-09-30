Ярославну обвинили в мошенничестве с соцконтрактом на 350 тыс.

Переславская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело 41-летней жительницы Рыбинска, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. По версии следствия, она получила 350 тыс. руб. по социальному контракту, однако выполнять взятые на себя обязательства не собиралась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе 2025 года администрация Переславль-Залесского муниципального округа заключила с женщиной социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Средства были перечислены на ее счет. Представленный при заключении контракта бизнес-план, по версии следствия, оказался фиктивным.

Впоследствии обвиняемая предоставила в управление социальной поддержки населения и труда администрации округа поддельные чеки о приобретении оборудования и вносила в личном кабинете недостоверные сведения о получении дохода. Полученные деньги, как установило следствие, она потратила на покупку земельного участка и личные нужды.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Дело направлено в Переславский районный суд. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.