Начальника службы ЖКХ Минобороны в Архангельской области осудили за ущерб на 3,2 млн рублей

Начальника жилищно-коммунальной службы №9 Минобороны России в Архангельской области Игоря Хуторянского признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его действия привели к ущербу для государства более чем на 3,2 млн рублей, следует из материалов Мирнинского городского суда.

С ноября 2023 года по май 2025-го Хуторянский подписывал акты выполненных работ, хотя знал об их неудовлетворительном качестве. Как установил суд, таким образом он стремился создать перед вышестоящим руководством видимость благополучия. Ущерб Минобороны составил 1,19 млн рублей.

С июля по декабрь 2025 года начальник службы также принял непригодное к эксплуатации оборудование после капитального ремонта объекта, обеспечивающего коммунальные нужды Минобороны. В результате государству был причинен ущерб в размере 1,81 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году Хуторянский, используя служебные полномочия, незаконно предоставил знакомому в пользование государственное имущество. Размер причиненного ущерба составил еще 205,6 тыс. рублей.

Матвей Николаев