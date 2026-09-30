В Ярославле сделают подсветку колледжа индустрии питания
На фасаде здания Ярославского колледжа индустрии питания на улице Угличской смонтируют архитектурно-художественную подсветку. Объявлен поиск подрядчика.
Визуализация подсветки колледжа индустрии питания
Фото: Документация
Подрядчика ищут сразу для нескольких объектов. В этом году исполнитель должен разработать проектную документацию и смонтировать архитектурно-художественную подсветку на зданиях Росстата, северного УВД и на здании у Ярославской соборной мечети, а также на часовне Гавриила Архангела в Гаврилов-Яме, мосту через Согожу в Пошехонье и угловой часовне Церкви Косьмы и Димиана в Ростове. До конца следующего года подсветка должна появиться и на здании Ярославского колледжа индустрии питания.
Визуализация подсветки моста через Согожу в Пошехонье
Фото: Документация
Заказчиком подсветки выступает министерство регионального развития. Начальная цена контракта составляет 55 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 октября.