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В Ярославле сделают подсветку колледжа индустрии питания

На фасаде здания Ярославского колледжа индустрии питания на улице Угличской смонтируют архитектурно-художественную подсветку. Объявлен поиск подрядчика.

Визуализация подсветки колледжа индустрии питания

Визуализация подсветки колледжа индустрии питания

Фото: Документация

Визуализация подсветки колледжа индустрии питания

Фото: Документация

Подрядчика ищут сразу для нескольких объектов. В этом году исполнитель должен разработать проектную документацию и смонтировать архитектурно-художественную подсветку на зданиях Росстата, северного УВД и на здании у Ярославской соборной мечети, а также на часовне Гавриила Архангела в Гаврилов-Яме, мосту через Согожу в Пошехонье и угловой часовне Церкви Косьмы и Димиана в Ростове. До конца следующего года подсветка должна появиться и на здании Ярославского колледжа индустрии питания.

Визуализация подсветки моста через Согожу в Пошехонье

Визуализация подсветки моста через Согожу в Пошехонье

Фото: Документация

Визуализация подсветки моста через Согожу в Пошехонье

Фото: Документация

Заказчиком подсветки выступает министерство регионального развития. Начальная цена контракта составляет 55 млн руб. Итоги аукциона подведут 9 октября.

Алла Чижова

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